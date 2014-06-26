«Укрзализныця» до 2015 года станет акционерным обществом
Вчера Кабмин единогласно поддержал это решение
Правительство приняло решение преобразовать Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в публичное акционерное общество до 1 января 2015 года, сообщил журналистам глава Министерства инфраструктуры Украины Максим Бурбак.
«Вчера Кабмин единогласно поддержал решение о создании Публичного акционерного общества «Украинская зализныця». Этим мы начинаем процесс реформирования «Укрзализныци», - сказал Бурбак.
Министр пояснил, что закон о реформировании железнодорожного транспорта Украины был принят еще в 2012 году, но только нынешнее правительство дало старт этому процессу.
По словам первого заместителя директора «Укрзализныци» Максима Бланка, присутствовавшего на брифинге, реформа «Укрзализныци» повысит экономическую и транспортную эффективность предприятия.
«Безусловно, мы рассчитываем на улучшение следующих показателей: во-первых, это долговая устойчивость, во-вторых - повышение производительности труда в части соотношения выручки и количества работающих людей», - сказал он.
Бланк также рассказал, что реформой предусматривается объединение шести железных дорог (Донецкая, Приднепровская, Одесская, Львовская, Южная и Юго-Западная железные дороги) и 31 предприятия железнодорожной инфраструктуры.
Замглавы «Укрзализныци» отметил, что после объединения аппарата управлений шести железных дорог Украины в один издержки этих дорог будут сокращены.
По его словам, суммарный эффект от сокращения расходов «Укрзализныци» после преобразования в ПАО в 2015 году составит около 1,2 – 1,4 млрд грн.
При этом он подчеркнул, что приватизировать предприятие или его часть будет невозможно, так как на отчуждение государственного имущества «Украинской зализныци» будет наложен запрет.
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По словам министра, в ходе реформирования «Укрзализныця» сократит в 2014 году 17,5 тыс. работников, в основном административный персонал.
«Но мы берем на себя ответственность их обучить и предоставить им рабочие места», - сказал Бурбак, отметив, что речь идет о трудоустройстве на смежных с «Укрзализныцей» предприятиях.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан выразил готовность предоставить финансовую поддержку «Укрзализныце» по программе реформирования железнодорожной отрасли.
В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.