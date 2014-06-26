"Днеправиа" с 4 июля открывает рейс Днепропетровск - Львов

Авиакомпания "Днеправиа" с 4 июля открывает прямой рейс между Днепропетровском и Львовом, сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, "Днеправиа" будет выполнять рейсы четыре раза в неделю - по понедельникам и средам, с вылетом из Днепропетровска в 12:30 и вылетом со Львова в 15:20, и по пятницам и воскресеньям, с вылетом из Днепропетровска в 15:20 и вылетом со Львова в 23:10. Время полета будет составлять 1 час 50 минут.

Минимальная стоимость билета на рейс Днепропетровск – Львов в одну сторону составляет 1 490 грн, а туда и обратно - 2 850 грн, сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, рейсы будут выполняться самолетами Embraer 145 с эконом- и премиум-эконом классом обслуживания.

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Справка УНИАН. "Днеправиа" - украинская авиакомпания, в состав которой входит аэропорт "Днепропетровск". Авиакомпания обслуживает регулярные, внутренние, международные и чартерные рейсы, предоставляет услуги по перевозке пассажиров и грузов.