«Укрзализныця» меняет подходы в работе со страховыми компаниями

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках реформирования планирует изменить подходы в работе со страховыми компаниями, сообщил на брифинге, посвященном акционированию «Укрзализныци», первый заместитель главы ведомства Максим Бланк.

«Страховые компании, которые менялись с каждым новым генеральным директором, всегда приходили, собирали 150 млн гривень в год, выплачивали пассажирам 6 млн гривень в год, частично компенсировали расходы железной дороги на безопасность, но оставалось порядка 50-60 млн гривень свободного распределения, и мы подразумеваем что там, скорее всего, была коррупция», - рассказал Бланк.

По его словам, «Укрзализныця» разработала проект постановления, целью которого является устранение коррупционной составляющей, то есть разницы между собранными и выплаченными страховой компанией средствами.

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Кроме того, Госадминистрация отработала список требований к страховым компаниям, в том числе и по уставу.

«Чтобы это были компании не карманные, а хорошо известные, зарекомендовавшие себя на рынке и способные выплачивать страховые платежи в полном объеме», - пояснил Бланк, отметив, что речь идет о компаниях, работающих с западным капиталом.

Вместе с тем, «Укрзализныця» планирует восстановить государственный контроль над компанией, которая оказывает услуги государственного медицинского страхования и медицинских программ для железнодорожного транспорта. При этом, о какой именно компании идет речь, Бланк не пояснил.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе правительство приняло решение преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество до 1 января 2015 года.