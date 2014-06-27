В Европе растут продажи коммерческих автомобилей

Продажи новых коммерческих автомобилей, к которым относятся фургоны и грузовики, в странах Европы в январе-мае 2014 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 9,1% - до 746,678 тыс. автомобилей.

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), которыми располагает УНИАН.

Согласно сообщению, продажи коммерческих автомобилей в мае 2014 года увеличились по сравнению с маем прошлого года на 10,8% - до 151,484 тыс. автомобилей.

Большинство рынков европейских стран показали рост в январе-мае текущего года. Так, в Германии объемы продаж выросли на 8,7%, в Италии - на 14,6%, в Великобритании - на 9,1%, в Испании - на 42,9%. Франция снизила продажи новых коммерческих автомобилей за пять месяцев на 0,3%.

Читайте такжеУкраинцы будут платить за парковку с помощью мобильного

В мае текущего года рынок Франции показал снижение объемов продаж авто на 0,1%. В Италии продажи выросли на 13,5%, Испании - на 41,6%. Рынки коммерческих авто Великобритании и Германии в мае увеличились на 12% и 16,1% соответственно.

Читайте такжеВ Европе выросли продажи легковых автомобилей

Как сообщал УНИАН, продажи новых коммерческих автомобилей в странах Европы в 2013 году выросли по сравнению с 2012 годом на 1% - до 1,711 млн единиц.

Продажи новых автомобилей в странах Европы в 2013 году сократились по сравнению с 2012 годом на 1,4% - до 13,5 млн авто.