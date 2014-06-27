Террористы подорвали железнодорожный мост в Луганской области

Неизвестные 27 июня утром дважды подорвали железнодорожный мост на станции "Огородный" (Луганская область) Донецкой железной дороги, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

По данным пресс-службы, первый взрыв произошел в 4:45 утра, а второй - в 5:20. Взрывы произошли на участке моста между входным светофором и стрелочным переездом.

"В результате взрыва частично повреждена опора, пролетное строение моста, 10 шпал и 12 метров пути обоих рельсов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что специалисты службы пути уже ведут на подорванном участке моста аварийно-восстановительные работы, а движение поездов временно закрыто.

Как сообщал УНИАН, ранее 24 июня в 2:20 ночи в Запорожской области неизвестные взорвали железнодорожный мост на выезде из города Орехов в сторону села Новоданиловка.

В воскресенье, 22 июня, в 15:35 на участке Иловайск - Кутейниково неизвестные совершили подрыв непарного пути. На момент взрыва на перегоне находился грузовой поезд №2921 с грузом (огарки колчеданные). В результате взрыва сошли с рельсов 14 вагонов. "Укрзализныця" 24 июня вечером возобновила движение на этом участке.

Президент Украины Петр Порошенко 20 июня в рамках реализации мирного плана отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы. Ведение огня было прекращено с 22 часов 20 июня до 10 часов 27 июня.

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Такое решение было принято для того, чтобы террористы могли сложить оружие. Предусматривалось, что боевые действия на время остановки АТО будут исключительно в ответ.

В то же время террористы продолжали обстреливать позиции украинских пограничников в пунктах пропуска и силовиков в местах дислокации АТО, а также вели подрывную деятельность.