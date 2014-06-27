Железнодорожники отремонтировали подорванные пути на мосту в Луганской области

Железнодорожники отремонтировали подорванные 27 июня утром пути на железнодорожном мосту станции "Огородный" (Луганская обл.) Донецкой железной дороги, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

По данным пресс-службы, в 10:30 путейщики закончили ремонт железнодорожного пути и пропустили по нему пассажирский поезд №11/12 сообщением Луганск – Москва со скоростью 15 км/ч.

«Сейчас железнодорожники продолжают работы по восстановлению инфраструктуры станции», - сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, неизвестные 27 июня утром в 4:45 и в 5:20 утра дважды подорвали железнодорожный мост на станции "Огородный" (Луганская обл.) Донецкой железной дороги. В результате взрыва частично была повреждена опора, пролетное строение моста, 10 шпал и 12 метров пути обоих рельсов.

Ранее 24 июня в 2:20 ночи в Запорожской области неизвестные взорвали железнодорожный мост на выезде из города Орехов в сторону села Новоданиловка.

В воскресенье, 22 июня, в 15:35 на участке Иловайск - Кутейниково неизвестные совершили подрыв непарного пути. На момент взрыва на перегоне находился грузовой поезд №2921 с грузом (огарки колчеданные). В результате взрыва сошли с рельсов 14 вагонов. "Укрзализныця" 24 июня вечером возобновила движение на этом участке.

«Укрзализныця» 25 июня возобновила движение поездов на семи перегонах Донецкой железной дороги, пострадавших в результате взрывов.

Президент Украины Петр Порошенко 20 июня в рамках реализации мирного плана отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы. Ведение огня было прекращено с 22 часов 20 июня до 10 часов 27 июня.

Такое решение было принято для того, чтобы террористы могли сложить оружие. Предусматривалось, что боевые действия на время остановки АТО будут исключительно в ответ.

В то же время террористы продолжали обстреливать позиции украинских пограничников в пунктах пропуска и силовиков в местах дислокации АТО, а также вели подрывную деятельность.