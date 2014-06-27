Между Херсоном и Киевом откроют регулярное авиасообщение

Авиакомпания «Днеправиа» планирует с 18 июля открытие регулярных рейсов на направлении Херсон-Киев-Херсон.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, это предусмотрено Меморандумом о сотрудничестве между Херсонской ОГА и «Днеправиа», который был подписан 25 июня текущего года.

Согласно анонсируемому расписанию перелетов, вылет из Херсона будет осуществляться в 07.00, прибытие в Борисполь в 08.10; вылет из Борисполя в 18.30, прибытие в Херсон в 19.40.

В сообщении указывается, что билеты на указанные рейсы можно приобрести уже сегодня на сайте авиакомпании «Днеправиа», в кассах и агентской сети продаж.

Как сообщал УНИАН, в середине июня разрешения от Министерства инфраструктуры Украины на выполнение рейсов из Киева в Херсон также получили компания «Мотор Сич» и дочерняя структура турецкой авиакомпании Atlasjet - «Атласджет Украина».

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Справка УНИАН. Аэропорт «Херсон» в апреле 2013 возобновил свою деятельность после 7-летнего простоя. Он расположен в 8 км к юго-западу от города Херсона. Аэропорт имеет общую площадь около 290 га и является аэропортом 5 класса со взлетно-посадочной полосой длиной 2500 м, шириной 42 м, магистральными и вспомогательными рулежными дорожками, комплексом радиотехнических сооружений и радионавигационных средств обеспечения полетов. Аэропорт имеет статус международного, создан таможенный и пограничный посты, проводится фитосанитарный контроль.

На сегодняшний день штатная численность авиационного предприятия составляет 45 человек.

В настоящее время аэропорт Херсон не обслуживает регулярные авиарейсы. Единственное регулярное направление Херсон-Москва было закрыто в прошлом году.

"Днеправиа" - украинская авиакомпания, базирующаяся в Днепропетровске. Обслуживает регулярные внутренние и международные рейсы, а также чартерные рейсы.