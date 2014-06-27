Ассоциация защиты прав граждан просит Яценюка урегулировать конфликты вокруг "Украэроруха" и аэропорта "Борисполь"

Ассоциация защиты прав граждан Украины просит премьер министра Арсения Яценюка урегулировать конфликт на государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух», который возник после назначения нового генерального директора предприятия.

В письме ассоциации к премьеру отмечают, что недавно Министерство инфраструктуры решило уволить генерального директора «Украэроруха» Юрия Чередниченко и назначить исполняющим обязанности генерального директора Сергея Здоровца.

«К сожалению, это вылилось в конфликт, который произошел 4 июня, когда один из заместителей министра инфраструктуры пытался обеспечить доступ на предприятие «Украэрорух» Здоровцу с помощью вооруженных лиц. Считаем такие действия категорически недопустимы», - отмечают в ассоциации.

В ассоциации подчеркивают, что трудовой коллектив «Украэроруха» поддержал Чередниченко, а также обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой вывести «Украэрорух» из подчинения Министерства инфраструктуры.

«Устранение Чередниченко с поста генерального директора «Украэроруха» определением суда признано незаконным. Как и решение Министерства инфраструктуры о назначении Здоровца. А дестабилизация работы госпредприятия «Украэрорух» может негативно повлиять на безопасность авиационных перевозок», - отмечают в ассоциации.

В ассоциации добавляют, что вообще кадровая политика Министерства инфраструктуры относительно ключевых предприятий в области авиаперевозок вызывает беспокойство.

«В течение длительного времени народные депутаты, эксперты и специалисты отрасли, представители СМИ обращали внимание на то, что государственное предприятие МА «Борисполь» было поставлено под контроль бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским. Они завели до «Борисполя» подконтрольные фирмы, которые монополизировали в свою пользу все виды услуг в главном аэропорту Украины. Теневыми сверхприбылями эти бизнесмены делились с семьей бывшего президента Виктора Януковича», - говорится в письме.

Ассоциация требует от Яценюка тотальной кадровой зачистки в руководстве МА «Борисполь» и расследования их преступной деятельности. Просят отменить результаты коррупционного тендера на реконструкцию терминала «D», результаты тендера на определение компании, которая будет предоставлять услуги беспошлинной торговли в «Борисполе». А также провести аудит всех контрактов и средств, потраченных в рамках подготовки Украины к Евро-2012.