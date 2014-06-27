Ассоциация защиты прав граждан просит Яценюка урегулировать конфликты вокруг "Украэроруха" и аэропорта "Борисполь"
Недавно Министерство инфраструктуры решило уволить генерального директора «Украэроруха» Чередниченко и назначить исполняющим обязанности генерального директора Здоровца.
Ассоциация защиты прав граждан Украины просит премьер министра Арсения Яценюка урегулировать конфликт на государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух», который возник после назначения нового генерального директора предприятия.
В письме ассоциации к премьеру отмечают, что недавно Министерство инфраструктуры решило уволить генерального директора «Украэроруха» Юрия Чередниченко и назначить исполняющим обязанности генерального директора Сергея Здоровца.
«К сожалению, это вылилось в конфликт, который произошел 4 июня, когда один из заместителей министра инфраструктуры пытался обеспечить доступ на предприятие «Украэрорух» Здоровцу с помощью вооруженных лиц. Считаем такие действия категорически недопустимы», - отмечают в ассоциации.
В ассоциации подчеркивают, что трудовой коллектив «Украэроруха» поддержал Чередниченко, а также обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой вывести «Украэрорух» из подчинения Министерства инфраструктуры.
«Устранение Чередниченко с поста генерального директора «Украэроруха» определением суда признано незаконным. Как и решение Министерства инфраструктуры о назначении Здоровца. А дестабилизация работы госпредприятия «Украэрорух» может негативно повлиять на безопасность авиационных перевозок», - отмечают в ассоциации.
В ассоциации добавляют, что вообще кадровая политика Министерства инфраструктуры относительно ключевых предприятий в области авиаперевозок вызывает беспокойство.
«В течение длительного времени народные депутаты, эксперты и специалисты отрасли, представители СМИ обращали внимание на то, что государственное предприятие МА «Борисполь» было поставлено под контроль бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским. Они завели до «Борисполя» подконтрольные фирмы, которые монополизировали в свою пользу все виды услуг в главном аэропорту Украины. Теневыми сверхприбылями эти бизнесмены делились с семьей бывшего президента Виктора Януковича», - говорится в письме.
Ассоциация требует от Яценюка тотальной кадровой зачистки в руководстве МА «Борисполь» и расследования их преступной деятельности. Просят отменить результаты коррупционного тендера на реконструкцию терминала «D», результаты тендера на определение компании, которая будет предоставлять услуги беспошлинной торговли в «Борисполе». А также провести аудит всех контрактов и средств, потраченных в рамках подготовки Украины к Евро-2012.