Активисты Майдана требуют люстрации руководства «Борисполя»

Сегодня, 27 июня, активисты «Ассоциации защиты прав граждан Украины» и «Правого сектора» провели в международном аэропорту «Борисполь» акцию, на которой потребовали отстранения от должности тех, кто допускали финансовые злоупотребления в «Борисполе», а также потребовали от руководства аэропорта подтвердить или опровергнуть информацию о том, что должность заместителя генерального директора аэропорта занимает гражданин России Борис Шахсуваров.

«Нынешний генеральный директор «Борисполя» Сергей Гомболевский при режиме Януковича занимал должность заместителя гендиректора аэропорта. Руководивший при Януковиче «Борисполем» Алексей Кочанов сейчас возглавляет одну из структур, которая контролирует основные виды деятельности в аэропорту. Где обещанная на Майдане люстрация? Не для того мы стояли на Майдане, чтобы коррупционеры продолжали управлять стратегически важными предприятиями», - заявил во время пикета Председатель Ассоциации защиты прав граждан Украины Владимир Лесик.

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Генеральный директор аэропорта «Борисполь» Сергей Гомболевский и пресс-секретарь аэропорта «Борисполь» Оксана Ожигова подтвердили активистам тот факт, что Б.Шахсуваров занимает должность заместителя генерального директора государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь»». Однако, они заявили, что Шахсуваров не является гражданином России.

Ранее народный депутат С.Мищенко со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины утверждал, что Б.Шахсуваров помимо украинского имеет и российское гражданство. Что само по себе является нарушением действующего законодательства Украины. Кроме того, Борис Шахсуваров был также замешан в связанном с аэропортом коррупционном скандале.

Представители «Ассоциации защиты прав граждан Украины» и «Правого сектора» намерены потребовать от министра инфраструктуры Максима Бурбака расследования причастности руководства «Борисполя» к коррупционным схемам, а также назначения Б.Шахсуварова на руководящую должность в стратегическом авиатранспортном государственном предприятии Украины.