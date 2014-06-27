В состав акционерного общества «Украинская зализныця» войдут 62 предприятия - постановление

Об этом говорится в тексте постановления Кабинета министров Украины от 25 июня 2014 года "Об образовании Публичного акционерного общества "Украинская зализныця", опубликованном на сайте Кабмина.

В частности, в документе сказано, что в состав «Украинской зализныци» войдут 49 предприятий и учреждений железнодорожного транспорта общего пользования, среди которых все шесть железных дорог Украины, вагоноремонтные и шпалопропиточные заводы, институты и научно-исследовательские центры, конструкторские бюро, центры логистики и связи, госпредприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания», 11 ведомственных медицинских учреждений и другие.

Кроме того, "Украинская зализныця" станет владельцем 100% акций следующих частных акционерных обществ: "Днепропетровский тепловозоремонтный завод", "Запорожский электровозоремонтный завод", "Львовский локомотиворемонтный завод", "Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 года", "Киевский электротехнический завод "Транссигнал", "Коростенский завод железобетонных шпал" и "Гниванский завод спецжелезобетона", сказано в документе.

Вместе с тем, "Украинская зализныця" станет владельцем пакетов акций шести предприятий, среди которых три – иностранные.

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По словам первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» Максима Бланка, реформирование Госадминистрации повысит экономическую и транспортную эффективность «Укрзализныци», которая будет функционировать как единый технологический и обслуживающий механизм.

«Если во времена Советского Союза «Укрзализныця» представляла собой коммунальную шестикомнатную квартиру, где в каждой комнате есть свой хозяин, в каждой комнате есть свой мусоропровод, своя кухня, то, наконец, мы превращаем «Укрзализныцю» в большую квартиру с одним хозяином и с одним центром обслуживания всех денежных, грузовых, пассажирских потоков», - сказал Бланк на брифинге 26 июня.

Как сообщал УНИАН, правительство 25 июня приняло решение преобразовать Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в публичное акционерное общество до 1 января 2015 года.

На прошлой неделе директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан выразил готовность предоставить финансовую поддержку «Укрзализныце» по программе реформирования железнодорожной отрасли.

В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.