«Укрзализныця» заявляет, что Крым без ее ведома поднял цены на билеты

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») опровергает информацию, опубликованную в некоторых СМИ, об отключении в Крыму украинской автоматизированной системы продажи билетов «АС ПП УЗ» и, как следствие, повышение цен на ж/д билеты на полуостров, сообщила пресс-служба ведомства.

«В адрес «Укрзализныци» от Крымской дирекции железнодорожных перевозок не поступало писем или телеграмм по переходу на российскую систему продажи билетов «Экспресс-3», а следовательно, и на международный тариф на поезда, курсирующие с полуострова на материковую часть Украины», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, АР Крым самостоятельно и в одностороннем порядке перешла на российскую автоматизированную систему продажи билетов «Экспресс-3».

«Укрзализныця» принимает меры для возвращения порядка продажи билетов в крымских ж/д кассах на поезда, курсирующие по материковой части Украины по внутреннему тарифу», - сказано в сообщении.

«О результатах проведенной работы будет дополнительно сообщено», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" продлила предварительную продажу билетов на поезда, курсирующие в крымском направлении и обратно, до 1 сентября 2014 года.

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Пассажироперевозки с материковой части Украины в аннексированный Крым в период с 1 по 16 июня 2014 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2,8 раза – до 51,2 тыс. пассажиров со 142 тыс. человек.

В феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного "референдума", аннексировала его.