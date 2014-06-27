Реформа «Укрзализныци» позволит разделить управление и хоздеятельность - эксперт

Реформирование государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») позволит разделить административное управление и хозяйственную деятельность на железнодорожном транспорте.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава Центра экономического и политического анализа, эксперт в сфере транспорта, Александр Кава.

«Сейчас «Укрзализныця» - это, по сути, с одной стороны, государственный орган, а с другой – это холдинговая компания. Как раз первый этап реформирования предполагает, что все функции хозяйственного управления переходят к акционерному обществу, а функции регулирования отрасли – останутся у Министерства инфраструктуры», - сообщил Кава.

Эксперт отметил, что часть функций возьмет на себя Национальная комиссия регулирования транспорта, после того, как будет создана.

Кроме того, Кава рассказал, что любая форма приватизации «Украинской зализныци» маловероятна.

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«Как показывает опыт функционирования железных дорог европейской модели, таких прецедентов нет. Был единственный случай, когда правительство Эстонии продало часть акций «Эстонских железных дорог», а потом было вынуждено национализировать эти акции, заплатив инвестору сумму, которая в несколько раз превышала сумму размещения», - сказал Кава.

Эксперт также объяснил, почему на данном этапе не стоит ожидать увеличения рентабельности пассажирского направления «Укрзализныци».

По его словам, тарифы на пассажирские перевозки на сегодняшний день ниже фактической себестоимости, их утверждает Кабинет министров, и «Укрзализныця» не может повлиять на этот процесс.

Как сообщал УНИАН, правительство 25 июня приняло решение преобразовать Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в публичное акционерное общество до 1 января 2015 года.

Правительство намерено включить в состав Публичного акционерного общества «Украинская зализныця» 62 предприятия разной формы собственности в рамках реформирования «Укрзализныци».