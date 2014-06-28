В Черкасской области сошел с рельсов вагон-цистерна со сжиженным газом
В Черкасской области сошел с рельс вагон-цистерна со сжиженным газом.
Как сообщает Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области, в 5.27 в управление поступила информация о том, что возле железнодорожной станции «Хлыстуновка» в Городищенском районе во время движения грузового поезда сообщением Знаменка-Мироновка сошел с рельс последний вагон-цистерна со сжиженным газом.
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В результате схождения цистерны было повреждено около 150 м путей в обоих направлениях.
Цистерна не повреждена, угрозы окружающей среде и населению нет.
Предварительная причина аварии – повреждение во время движения оси колесной пары вагона.
К ликвидации последствий аварии привлечены восстановительный поезд станции «Знаменка», 50 работников железной дороги и 15 сотрудников пожарно-спасательной службы.
Движение железнодорожного транспорта на период восстановительных работ обеспечено обходными путями.