В Черкасской области сошел с рельсов вагон-цистерна со сжиженным газом

Как сообщает Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области, в 5.27 в управление поступила информация о том, что возле железнодорожной станции «Хлыстуновка» в Городищенском районе во время движения грузового поезда сообщением Знаменка-Мироновка сошел с рельс последний вагон-цистерна со сжиженным газом.

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В результате схождения цистерны было повреждено около 150 м путей в обоих направлениях.

Цистерна не повреждена, угрозы окружающей среде и населению нет.

Предварительная причина аварии – повреждение во время движения оси колесной пары вагона.

К ликвидации последствий аварии привлечены восстановительный поезд станции «Знаменка», 50 работников железной дороги и 15 сотрудников пожарно-спасательной службы.

Движение железнодорожного транспорта на период восстановительных работ обеспечено обходными путями.