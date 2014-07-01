Еврокомиссия выделила 250 млн евро на модернизацию железных дорог Польши

Еврокомиссия утвердила выделение 250,7 млн евро на реализацию еще двух проектов, связанных с модернизацией железнодорожного транспорта в Польше, в рамках программ помощи стране.

Согласно сообщению ЕК, которым располагает УНИАН, один из проектов предусматривает обновление подвижного состава государственной компании PKP Intercitу, который будет использоваться на маршруте от приграничного с Украиной Перемышля до Щечина на западе Польши.

Второй проект также предусматривает обновление подвижного состава этой же входящей в государственный госхолдинг компании РКР на маршруте от Познаня до Варшавы.

"Это важные инвестиции для Польши и Европы. Они улучшат конкурентоспособность наших трансъевропейских железнодорожных сообщений; привлекут больше фирм, что усилит польскую экономику", - отметил еврокомиссар по региональным вопросам Йоханнес Хан.

Еврокомиссия выделит на реализацию этих проектов часть необходимых средств, а их полная стоимость составит 385 млн евро. Остальные средства профинансирует польская сторона.

Проекты предусматривают закупку 20 новых поездов, обновление 150 пассажирских вагонов, а также приобретение дополнительной техники для них. Они будут завершены в 2015 году.

Польская PKP Intercity приступила к реализации проектов в 2013 году.

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Как сообщал УНИАН, вступившая в Евросоюз в мае 2004 года Польша является крупнейшим среди 28 государств ЕС получателем помощи в рамках разных программ, направленных на повышение уровня жизни и конкурентоспособности польской экономики.

По данным польского Минфина, за 10 лет членства в ЕС Польша получила 101,3 млрд евро помощи, а заплатила в совместный бюджет 33,3 млрд евро.