«МТС Украина» опровергает информацию о закрытии офисов в Севастополе

Один из крупнейших украинских операторов «МТС Украина» опровергает ранее распространенную информацию о закрытии представительства в Севастополе, поскольку у компании нет офиса в данном городе.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь компании Виктория Павловская.

«Данная информация не соответствует действительности. В Севастополе никогда не было офиса «МТС Украина», - отметила она.

По её словам, в городе Севастополе есть только один официальный магазин оператора и на текущий момент он работает.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что вчера, 30 июня, в Севастополе закрылись все офисы оператора мобильной связи «МТС Украина». Мобильная связь в городе работает в штатном режиме, но севастопольцы выстроились в огромные очереди в местах, где продают российские SIM-карты «МТС».

Ранее в компании заявили овозможной остановке или прекращении предоставления услуг на территории Крыма. В «МТС Украина» также сообщили о сложностях в обслуживании и эксплуатации телекоммуникационной сети на территории АР Крым в связи с проблемами с осуществлением расчетов с партнерами, поставщиками и абонентами в национальной валюте Украины (гривне), и другими независимыми от компании факторами.

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Справка УНИАН. «МТС Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания оказывает услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 22 млн абонентов.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).