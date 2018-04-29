Отстраненный глава «Украэроруха» опровергает обвинения в злоупотреблениях

Власти со ссылкой на правоохранителей инкриминировали главе госпредприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») Чередниченко нарушения, выявленные в ходе проверки деятельности «Украэроруха». Кроме этого, бывший и.о. администрации президента Пашинский обвинил его в госизмене, а министр обороны Коваль возложил на авиадиспетчеров вину за сбитый боевиками в Луганске ИЛ-76.

В свою очередь, Чередниченко в интервью журналистам, среди которых был и корреспондент УНИАН, опроверг все обвинения, как и связь с бывшим президентом Януковичем. По его мнению, атака на него была сделана с подачи Мининфраструктуры, руководство которого расчищало место для нового главы ведомства. Он также высказал свой взгляд на взбудоражившие отрасль события последних недель.

- Юрий Анатольевич, почему Вас отстранили от занимаемой должности на время проверки? Правда, что Вы не предоставили проверяющим органам документы?

- Это - откровенная ложь, хотя, я лично не оспаривал решение министра (главы Мининфраструктуры Максима Бурбака – УНИАН), у него действительно есть такие полномочия. Я считаю это чисто формальным поводом, чтобы реализовать план смены руководства предприятия. Да, были задержки с предоставлением документов, но из-за того, что нас одновременно проверяют несколько комиссий – Мининфраструктуры, Госфининспекции, СБУ, Министерства доходов и сборов, Министерства юстиции и МВД. Порядка 40 проверяющих одновременно находятся на предприятии, и требуют различные документы. Я приезжаю на работу, чтобы отметиться, что я был, так как меня отстранили с сохранением заработной платы.

Кстати, два месяца назад я общался с министром, мне было просто предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию. Я попросил назвать хотя бы один аргумент, почему я должен это сделать, но он (министр – УНИАН) не смог этого сделать.

- Вы возглавляете «Украэрорух» почти 12 лет. Что удалось сделать за это время?

- Наши достижения сегодня можно подтвердить тем, что аэронавигационная система Украины, несмотря на все те события, которые мы имеем, работает, и качественно выполняет возложенные на нее функции. За 12 лет удалось создать систему, которую даже в условиях боевых действий, когда «Украэрорух» несет потери, агрессору не удалось разрушить.

- Сколько «Украэрорух» заработал в 2013 году? Сколько налогов уплатил? Какая средняя зарплата на предприятии?

- В 2013 году доход предприятия составил около 2,7 млрд гривен, чистая прибыль - 379 млн гривен, а отчисления в бюджет - 938 млн гривен. Заработная плата у нас действительно неплохая - средняя по результатам 2013 года составила 14,8 тыс. гривен. У диспетчера средняя зарплата 25 тыс. гривен, у руководителя полета - около 30-32 тыс. гривен, в зависимости от стажа работы. В 2013 году фонд оплаты труда достиг 1,081 млрд гривен, что составляет порядка 65% в структуре наших расходов. Для информации, самые высокие в ЕС зарплаты диспетчера получают в Испании - 25 тыс. евро, в целом, в Европе зарплаты колеблются от 8 до 15 тыс. евро. Желающих к нам устроиться молодых людей, получивших специальное образование и прошедших все рейтинговые подготовки, - порядка 250 человек в год. Всего у нас 1200 диспетчеров, и вакантных мест нет. В среднем около 30 человек в год уходят.

- После отстранения Вас от должности профсоюзы и работники предприятия стали на Вашу защиту. Вы ожидали такой реакции людей?

- Я знал, что у нас хороший, сплоченный шеститысячный коллектив. Мы с администрацией профсоюзов все время работаем над тем, чтобы на предприятии были хорошие социальные гарантии для работников, достойная заработная плата. Но, говорю честно, я не мог предположить такую высокую активность людей в достаточно сложной ситуации, я немного их недооценил. Но люди защищают не меня, они защищают себя и свои интересы, поскольку у нас - специфическое предприятие, и гарантий, что завтра условия работы не ухудшатся, нет.

- Почему коллектив «Украэроруха» выступил категорически против назначения Сергея Здоровца на должность и.о. гендиректора?

- Здоровец отличился на переломе 2009-2010 годов, оставив неизгладимый след от руководства предприятием, поэтому и была такая реакция. Он был назначен в ноябре, а по итогам работы за год выписал себе годовую премию, отдельные премии себе и своим помощникам за то, что хорошо работала гражданская оборона. Люди все видят, они понимают такие вещи. Я предупреждал министерство, что его не нужно назначать, говорил, что это только раздраконит людей. Даже предлагал, чтобы предприятие возглавил заместитель по коррупции, которого назначило министерство, и пусть он контролирует проверку, если я мешаю ее проведению. Но есть же вопросы, которые не связаны с проверкой хозяйственной деятельности – вопросы безопасности, планирования, обеспечения АТО. Этим должны заниматься профессионалы.

- Были ли выявлены конкретные нарушения в ходе проверки?

- Нарушения какие-то наверняка есть. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Знаю, что мне как руководителю закидывают в обвинение контракт на уборку помещения с клининговой компанией на миллион гривен только лишь по той причине, что мы тут (в здании – УНИАН) незаконно находились. Вопрос, действительно, может обсуждаться. Когда мы переехали в это здание, у нас еще не было сертификата, был акт ввода в эксплуатацию. У нас был выбор, или мы продолжаем сидеть в старом арендованном помещении и платить 700 тыс. грн в месяц, или мы переезжаем в новое здание, где все работает. Было принято решение переехать, и параллельно получать сертификат. Формально для переезда не было оснований, но логически и экономически мы поступили правильно.

- Представители Министерства инфраструктуры заявляют, что СБУ выявила хищения в особо крупных размерах на предприятии?

- Это, на мой взгляд, - обыкновенное давление и шантаж, чтобы запугать меня и скомпрометировать в глазах коллектива.

- Все же, последнее слово в отношении кадровых назначений за министром инфраструктуры. Как Вы намерены восстанавливаться в должности?

- Я пока еще генеральный директор, правда, временно отстраненный. Будут какие-то другие действия со стороны министерства – будем думать, что делать дальше. Но я ни в коем случае не оспариваю приказ министерства.

- Вас дважды снимали с поста руководителя «Украэроруха». Как Вам удавалось вернуться на эту должность, причем в короткий срок? Вы как-то были связаны с Виктором Януковичем?

- Первый раз тогдашний министр отправил меня в командировку и уволил. Это - прямое нарушение КЗОТа, поэтому приказ был отменен, чтобы не поднимать скандал. Второй раз меня отстранили на период проведения проверки, и снова тогдашний министр уволил меня и назначил Здоровца. В момент увольнения я находился на больничном, так что суд опять восстановил меня в должности из-за нарушение КЗОТа.

Отдельные люди из депутатского корпуса заявляли, что я помог вывезти Януковичу все золото, помог сбежать всем его приспешникам, что я вообще друг «семьи». Я его ни разу не видел, кроме как по телевизору. Поэтому посыл - неправильный.

- Как «Украэрорух» обеспечивает аэронавигацию над оккупированным Крымом? Какие затраты понесло предприятие?

- Во время аннексии Россией Крыма мы успели предпринять шаги, чтобы сегодня небо осталось украинским, несмотря на то, что мы потеряли территорию. Система продолжает предоставлять аэронавигационное обслуживание в том воздушном пространстве, которое мы предоставляли из симферопольского эфира. Это - достаточно большой поток. Если мы потеряем его навсегда, то, на основании анализа 2013 года, наш результат от финансовой деятельности был бы равен 100 млн гривен убытка. Воздушное пространство над Черным морем – международное воздушное пространство, право управления которым международное сообщество делегировало Украине. Я думаю, это произошло из-за того, что аэронавигационная система Украины стойкая, из-за того, что мы имеем высокую степень резервирования центров. Когда «зеленые человечки» захватили симферопольский РСП и пытались заставить диспетчеров управлять воздушным движением, весь процесс управления перешел в Одессу и Днепропетровск. Они думали, что просто отключат аэронавигационные источники, которые расположены в Крыму, и мы не будем в состоянии ни слышать, ни видеть воздушные суда, но этого не произошло. По нашим подсчетам, мы потеряли около 40% полетов от общего их количества. В деньгах - немного больше, потому что там идут трассы, которые связывают Европу с Азией, по которым следуют высокотоннажные суда, а наша ставка зависит от взлетной массы.

- Как события на востоке Украины повлияли на работу компании?

- Аэродромно-диспетчерскую вышку в Донецке просто расстреляли. Мы вынуждены были вывезти людей, но, тем не менее, воздушное пространство над востоком Украины контролируется, мы вовремя перевели контроль из Луганска в Харьков, а из Донецка - в Днепропетровск. Наш локатор в Артемовске (Донецкая область) был расстрелян из гранатомета, и благодаря тому, что мы строили систему, предавая большое значение резервированию и взаимозаменяемости, продолжаем обеспечивать аэронавигацию в этом районе.

- Диспетчеров «Украэроруха» обвинили в утечке информации после того, как боевики сбили самолет ИЛ-76. Могло ли это произойти?

- В Донецком и Луганском регионах воздушное пространство закрыто до эшелона 6000 метров в связи с проведением АТО. У нас там даже нет диспетчеров. Самолеты, которые шли в район выполнения АТО, летели в режиме радиомолчания, то есть, диспетчеры ими даже не управляли.

- СБУ открывала в отношении Вас уголовное дело? Если да, то имели ли Вы контакт с ополченцами, в частности, предоставляли ли им информацию о перевозке бюллетеней?

- Мне никто ничего не предъявлял. У меня есть официальной ответ Генеральной прокуратуры, что никаких подозрений в отношении меня нет. Я был воспитан в духе патриотизма и преданности идеям, и слышать, что ты изменник родины - очень неприятно. Хотя я понимаю, что некоторые политики в нашей стране исповедуют другие принципы, исходя из поговорки: для достижения цели все средства хороши.

Кроме того, согласно нашим служебным обязанностям, мы только управляем полетом. Ни диспетчер, ни центр планирования, ни я, никто не знает, какой груз перевозит самолет.

- «Украэрорух» связывают со многими коррупционными схемами. Объясните, почему большинство тендеров предприятия выигрывали одни и те же фирмы, которые якобы имеют прямое отношение к бывшему руководителю предприятия?

- Некоторые СМИ выпускают молнии, например: «Украэрорух» купил компьютеры по цене 285 тыс. гривен». Красиво звучит? По этому факту возбуждают дело, приходит проверка, начинаем разбираться, что же мы купили. На самом деле купили специальные мониторы для автоматизированной системы управления воздушным движением по рыночной цене. Когда мы ставили систему в Борисполе в 2001 году, цена такого монитора была 80 тыс. евро, это были первые подобные мониторы на рынке. Позже, когда мы ставили систему в Симферополе, цена упала до 50 тыс. евро. Сегодня такой монитор стоит 25 - 28 тыс. евро, в зависимости от диагонали. Публикация вышла, потому что СМИ берут информацию из вестника государственных закупок. Там есть специальные коды, и этот монитор подпадает под код «компьютерное оборудование», невозможно написать, что это - специальный монитор. Подчеркну, что все закупки идут на основе открытых тендеров, с проведением всех процедур.

Естественно, есть компании, которые часто встречаются в закупках. Но это связано с очень узкой специализацией приобретаемого оборудования. Связи с бывшим руководителем никакой нет, я вообще не знаю, кого имеют в виду и к какой компании его привязывают.

Артем Тараненко (УНИАН)