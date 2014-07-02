Террористы подорвали пути под грузовым поездом, пострадавших нет

Боевики вечером 1 июля совершили серию подрывов железной дороги на перегоне Иловайск-Кутейниково (Донецкая область), сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По данным пресс-службы, в 16:15 произошел подрыв нечетного и четного путей под грузовым поездом, который двигался со скоростью 45 км/ч, вследствие чего четвертый вагон с головы поезда сошел с рельсов.

В пресс-службе отметили, что в результате взрыва никто из железнодорожников не пострадал.

В сообщении сказано, что уже в 19:10 железнодорожники подняли вагон, а в 23:55 - открыли движение поездов по обоим путям.

Кроме того, в 16:15 на 57 км перегона Моспино – Иловайск террористы осуществили подрыв пути (повреждено 1,5 м магистрали). Железнодорожникам удалось открыть перегон и восстановить движение поездов в 22:45. Сейчас скорость движения на этом участке ограничена до 40 км/ч.

Вместе с тем, продолжаются несанкционированные вмешательства с повреждением и кражами технологического оборудования железной дороги. Первого июля в 2:35 на перегоне Гродовка-Желанная злоумышленники открыли релейный шкаф и похитили реле и трансформатор. Работу оборудования восстановили в 6:00. Из-за кражи возникли задержки в движении семи грузовых и двух пассажирских поездов: № 342 Луганск - Севастополь и № 92 Луганск - Одесса.

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Как сообщал УНИАН, боевики утром 1 июля совершили подрывы трех участков железной дороги в Донецкой и Луганской областях.

В Харьковской области 29 июня в 2:11 на 37 участке Южной железной дороги станции Основа-Купянск произошел подрыв рельсового полотна в двух местах.

Неизвестные 27 июня утром в 4:45 и в 5:20 утра дважды подрывали железнодорожный мост на станции "Огородный" (Луганская обл.) Донецкой железной дороги. В результате взрыва частично была повреждена опора, пролетное строение моста, 10 шпал и 12 метров пути обоих рельсов.

Ранее 24 июня в 2:20 ночи в Запорожской области неизвестные взорвали железнодорожный мост на выезде из города Орехов в сторону села Новоданиловка.

В воскресенье, 22 июня, в 15:35 на участке Иловайск-Кутейниково неизвестные совершили подрыв непарного пути. На момент взрыва на перегоне находился грузовой поезд №2921 с грузом (огарки колчеданные). В результате взрыва сошли с рельсов 14 вагонов. "Укрзализныця" 24 июня вечером возобновила движение на этом участке.

«Укрзализныця» 25 июня возобновила движение поездов на семи перегонах Донецкой железной дороги, пострадавших в результате взрывов.