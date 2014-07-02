"Днеправиа" открывает рейс Одесса-Батуми

Авиакомпания "Днеправиа" с 18 июля открывает прямой рейс между Одессой и курортом Батуми (Грузия), сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта «Одесса».

Согласно сообщению, "Днеправиа" будет выполнять рейсы раз в неделю - по пятницам, с вылетом из Батуми в 11:00 и вылетом из Одессы в 14:20.

Рейсы будут выполняться самолетами Embraer 145 с эконом- и премиум-эконом классом обслуживания.

Пресс-служба отмечает, что прямое сообщение Одессы с городами Грузии отсутствовало с 2013 года.

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Справка УНИАН. "Днеправиа" - украинская авиакомпания, в состав которой входит аэропорт "Днепропетровск". Авиакомпания обслуживает регулярные, внутренние, международные и чартерные рейсы, предоставляет услуги по перевозке пассажиров и грузов.