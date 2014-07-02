Американский эксперт рассказал, как можно реформировать «Укрзализныцю»

Об этом 1 июля в ходе панельной дискуссии в Киевской школе экономики рассказал директор экономических исследований Антимонопольного комитета Департамента юстиции США Рассел Питтмэн.

По словам Питтмэна, за последние 20 лет железнодорожная инфраструктура многих стран по всему миру была реформирована, и везде присутствовала своя специфика.

Первая модель – вертикальная, когда подвижными составами владеют независимые транспортные компании, а инфраструктурой владеет «Укрзализныця». По мнению эксперта, такая модель железнодорожной инфраструктуры позволяет частным компаниям работать в условиях рыночной конкуренции.

Однако, основной проблемой этой модели в Украине в существующих условиях является возможность дискриминации государством одних компаний в пользу других, отметил эксперт.

Вторая модель – неполное вертикальное разделение, когда на рынок допускается третья сторона. Модель подразумевает, что владельцем железнодорожной инфраструктуры является «Укрзализныця», которая также является оператором подвижных составов, но на рынок ж/д перевозок допускаются также независимые компании-перевозчики для повышения конкуренции.

По словам главы Центра экономического и политического анализа, эксперта в сфере транспорта, Александра Кавы, который принимал участие в дискуссии, такую модель в Украине тяжело реализовать из-за достаточно высокой интенсивности движения поездов на основных линиях ж/д путей. Другими словами, для частных компаний попросту физически не хватит места на маршруте.

Третья модель – горизонтальная, которая была успешно реализована в США, Канаде, Бразилии и Мексике. Модель предусматривает присутствие на рынке вертикально-интегрированных железнодорожных компаний, владеющих инфраструктурой и подвижным составом. Конкуренция в этой модели основана на существовании альтернативных параллельных маршрутов железнодорожных перевозок.

Эксперт привел пример горизонтальной модели железной дороги, реализованной в Мексике. По его словам, на рынок вышли три железнодорожные компании, взявшие в аренду ж/д инфраструктуру и оперирующие подвижными составами.

«Мексиканские железные дороги до реформирования были в ужасном положении, сильно субсидировались государством. Сегодня эти три компании зарабатывают на перевозках грузов и инвестируют сотни миллионов долларов в инфраструктуру», - сказал Питтмэн.

Как сообщал УНИАН, ранее в конце июня правительство Украины приняло решение преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество до 1 января 2015 года.