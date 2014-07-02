«Укрзализныця» прекращает сотрудничество с подставными фирмами

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») заявила о прекращении сотрудничества с так называемыми фирмами-«прокладками», которые связывают с теневыми схемами семьи Януковича, и полном отстранении их из сферы грузоперевозок.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«На сегодня продолжается процедура расторжения договоров и прекращены любые отношения «Укрзализныци» и Украинского транспортно-логистического центра с так называемыми фирмами-«прокладками», - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» Максима Бланка, которого цитирует пресс-служба, сейчас уже нет никаких фирм-«прокладок». Более того, компания готовит новые революционные изменения, которые сделают грузовые перевозки прозрачными и понятными.

«Мы хотим сделать абсолютно прозрачную для всех экспедиторов и грузоотправителей систему заказа подачи вагонов. В буквальном смысле слова можно будет зайти на сайт, увидеть какие вагоны есть, которые можно заказать, какие используются», - заявил Бланк.

По его словам, такие изменения являются очередным шагом, предпринимаемым «Укрзализныцей» с целью устранения коррупции и лишат чиновников возможности пользоваться своим служебным положением.

Как отметил Бланк, ранее такие подставные фирмы только получали свои три процента от операции и ничего не делали, в то же время, есть фирмы-экспедиторы, которые выполняют реальную работу по организации грузоперевозок.

Также Бланк призвал общественность освещать случаи замены экспедиторов на подставные компании.

«Если, например, на железной дороге возникают отдельные факты того, что кто-то подставляет некоторые компании вместо экспедиторов, дайте мне знать - это материалы для правоохранительных органов», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Максим Бурбак заявил об учреждении должности замминистра по борьбе с коррупцией. Он отметил, что уже и прокуратура, и МВД заявили о значительных масштабах коррупционных схем поставок в «Укрзализныце», также «многое покупалось втридорога».

Правительство 25 июня приняло решение преобразовать Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в публичное акционерное общество до 1 января 2015 года.

Правительство намерено включить в состав Публичного акционерного общества «Украинская зализныця» 62 предприятия разной формы собственности в рамках реформирования «Укрзализныци».