В ПП "Новоазовск" приостановили выдачу разрешений на автоперевозки

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) после обстрела пограничного пункта пропуска «Новоазовск» со 2 июля 2014 года временно приостановила оформление и выдачу разрешений на международные автоперевозки в пункте «Новоазовск», сообщили УНИАН в пресс-службе Укртрансинспекции.

Читайте такжеВ Крыму возобновили выдачу разрешений на международные автоперевозки

"Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте сообщает, что в связи с боевыми действиями вблизи пункта пропуска «Новоазовск», со 2 июля 2014 временно приостановлена работа пункта выдачи разрешений «Новоазовск»", - говорится в сообщении.

Укртрансинспекция просит международных автомобильных перевозчиков принять к сведению указанную информацию.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в 02.20 террористы осуществили минометный обстрел пункта пропуска «Новоазовск» на границе с Россией в Донецкой области.

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана Указом Президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года. Укртрансинспекция занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.