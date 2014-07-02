«Укрзализныця» сегодня вывезла из Донецка еще более 100 людей

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") 2 июля поездом № 84/83 Мариуполь - Киев вывезла из Донецка организованную группу людей, среди которых люди с особыми потребностями, пенсионеры и ветераны.

Как сообщила пресс-служба ведомства, для вывоза пассажиров из зоны боевых действий «Укрзализныця» дополнительно сформировала два плацкартных вагона.

В столице Украины эта группа пассажиров пересядет в поезд № 148/147 Киев - Одесса и отправится в Одессу.

16 июня для перевозки людей с особыми потребностями, пенсионеров и ветеранов по маршруту Донецк - Киев - Одесса было выделено 3 плацкартных вагона, сказано в сообщении.

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В течение июня для обеспечения перевозки пассажиров из Донецкой и Луганской областей «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда № 563/564 Луганск - Киев и № 565/566 Донецк – Киев, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в начале июня «Укрзализныця» сформировала специальный дополнительный поезд, который вывез из Луганска почти 500 детей-сирот.