Беларусь в угоду РФ решила пустить свои поезда в Краснодарский край в обход Украины
09:27, 03 июля 2014Транспорт/Связь
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Это решение согласовано с Российскими железными дорогами.
Беларусь запускает свои поезда в Краснодарский край в обход Украины / Фото УНИАН
Белорусская железная дорога (БЖД) переоформляет билеты на поезда, следующие в Краснодарский край — в Адлер, Анапу и Минеральные воды — в связи с изменением маршрута: теперь поезда будут ходить в объезд Украины, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение БЖД.
Читайте такжеБеларусь вслед за Россией ограничивает ввоз картофеля из УкраиныНа прошлой неделе БЖД и РЖД согласовали новый маршрут движения поездов, следующих по этим маршрутам, в связи с обострением ситуации в юго-восточных регионах Украины, по территории которых пролегал маршрут этих поездов.
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