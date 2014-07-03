Беларусь в угоду РФ решила пустить свои поезда в Краснодарский край в обход Украины

Белорусская железная дорога (БЖД) переоформляет билеты на поезда, следующие в Краснодарский край — в Адлер, Анапу и Минеральные воды — в связи с изменением маршрута: теперь поезда будут ходить в объезд Украины, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение БЖД.

Читайте такжеБеларусь вслед за Россией ограничивает ввоз картофеля из УкраиныНа прошлой неделе БЖД и РЖД согласовали новый маршрут движения поездов, следующих по этим маршрутам, в связи с обострением ситуации в юго-восточных регионах Украины, по территории которых пролегал маршрут этих поездов.

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