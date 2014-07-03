Суд в Харькове арестовал на два месяца террористов, пытавшихся взорвать железную дорогу

В Харькове суд арестовал на два месяца пять участников террористической группировки, задержанных по подозрению в подготовке взрыва на железной дороге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на и.о. начальника отдела прокуратуры области Алексея Горбика, Киевский райсуд Харькова 1-2 июля рассмотрел ходатайство прокуроров-процессуальних руководителей по делу и решил, что задержанные будут находиться в следственном изоляторе 2 месяца.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины (подготовка террористического акта), продолжается. Его ход находится на контроле руководства прокуратуры области.

Как сообщал УНИАН, 29 июня работники Управления СБУ в Харьковской области задержали 5 участников террористической группировки, которые собирались взорвать железнодорожные пути на участке движения Киев-Харьков.

Организатором группы был 45-летний харьковчанин, который действовал под непосредственным руководством диверсанта Игоря Безлера по прозвищу «Бес». От своего «куратора» террорист получил задание организовать взрыв поезд с артиллерийскими боеприпасами.

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Все члены банды были задержаны в момент закладки взрывчатки под колею. У них было изъято 0,5 кг тротила, электродетонаторы, элементы питания. Во время обысков помещений задержанных изъято свыше 1,5 кг тротила, огнестрельного оружия и боеприпасов.