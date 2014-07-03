Зарплата железнодорожников в первом полугодии выросла на 6,4%

Среднемесячная заработная плата в железнодорожной отрасли по итогам шести месяцев 2014 года составляет 4087,5 грн, что на 6,4% больше прошлогодней и на 0,4% больше запланированной зарплаты, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По данным финансового управления «Укрзализныци», в третьем квартале железнодорожникам будет выплачено вознаграждение по итогам работы в 2013 году (тринадцатую зарплату).

Кроме того, «Укрзализныця» ежегодно повышает железнодорожникам часовые тарифные ставки и должностные оклады - последний рост на 5% произошел в январе 2014 года, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что железные дороги Украины выполняют обязательства по предоставлению своим работникам дополнительных социально-бытовых льгот, гарантий и компенсаций, которые прописаны в коллективном договоре. В частности, выплачивается единовременное пособие в связи с выходом на пенсию и в связи с рождением ребенка, обеспечивается частичное удешевление стоимости путевок в оздоровительные учреждения.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля "Укрзализныця" сообщила о переходе на полное комплексное обслуживание в государственном "Ощадбанке", в этой связи, была создана рабочая группа специалистов "Укрзализныци", "Ощадбанка" и коммерческого "Экспресс-банка", который ранее предоставлял банковские услуги ведомству.

"Укрзализныця" в 2013 году увеличила расходы на реализацию и сохранение ряда льгот и социальных гарантий для работников железных дорог по сравнению с 2012 годом на 8,4% - до 5,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.