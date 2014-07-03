На Запорожье возобновили движение поездов через мост, который взорвали боевики

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 2 июля с 17:00 полностью возобновила движение через ж/д мост, подорванный 24 июня неизвестными, на участке перегона Ореховская - Малая Токмачка (Запорожская область), сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

"В очень сжатые сроки, всего за восемь дней, приднепровские железнодорожники выполнили комплекс ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, железнодорожники демонтировали два поврежденные взрывом пролетные сооружения, железнодорожные пути на них и подферменный блок опоры путепровода. Одно демонтированное пролетное сооружение отремонтировали и установили на место, второе - заменили пролетным сооружением из специального запаса. Также железнодорожники восстановили пути и выполнили монтаж новых подферменных железобетонных блоков.

Все работы выполнялись силами и средствами Приднепровской железной дороги - путевым хозяйством, службой строительно-монтажных работ и гражданских сооружений, аппаратом безопасности движения поездов и автотранспорта.

Испытания мостового сооружения после восстановительных работ проведено специалистами проектно-исследовательского института «Днепрозализничпроект», сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 24 июня в 2:20 в дежурную часть Ореховского РО ГУМВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что неизвестные взорвали мост на выезде из города Орехов в сторону села Новоданиловка.

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Из-за подрыва приднепровская железная дорога изменила маршрут курсирования пассажирских поездов №569\570 Харьков – Бердянск – Харков, №211\212 Москва – Бердянск – Москва и №471\472 Днепропетровск, Кривой Рог – Бердянск – Днепропетровск, Кривой Рог через Запорожье, Федоровку, Великий Токмак, Бердянск.

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«Укрзализныця» планировала за две недели полностью завершить работы по восстановлению железнодорожного моста.