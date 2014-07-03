В Украине упали продажи новых легковых авто

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне текущего года упали на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 57,688 штук, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

"Анализ состояния рынка новых легковых автомобилей в Украине за июнь 2014 года говорит о том, что он находится в состоянии стагнации", - говорится в сообщении.

Продажи новых легковых автомобилей в июне выросли по сравнению с маем на 9%, а по сравнению с апрелем – снизились на 20% - до 6 221 единиц.

В пресс-службе отметили, что начиная с марта по май на рынке новых легковых автомобилей наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению объёмов продаж, а незначительный рост в июне не добавляет оптимизма.

"При таких темпах падения говорить о каком-либо восстановлении рынка нельзя, а июньское увеличение количества первичных регистраций на 535 автомобилей не подтверждает оживления активности", - подчеркнули в ассоциации.

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Как сообщал УНИАН, продажи новых автомобилей по итогам 2013 года заняли две трети от общего объема первичного авторынка и составили 232,894 тыс. единиц. Из них легковых автомобилей продано 213,322 тыс. штук, коммерческих – 16,393 тыс., автобусов – 3,179 тыс.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.