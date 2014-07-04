Россиянам предлагают ехать в Крым в обход Украины более 40 часов

Россия планирует в августе запустить прямой железнодорожный маршрут Москва–Симферополь в обход Украины через Керченскую паромную переправу.

Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к «Российским железным дорогам» (РЖД).

Оператором проекта станет «Крымская железная дорога», а необходимую инфраструктуру предоставит РЖД. Стоимость билетов составит от 2,8 тыс. до 5,2 тыс. рублей. Доехав из столицы до Керченской паромной переправы, пассажиров и поезда погрузят на паромы. Добравшись до полуострова поезда продолжат свой путь..

Согласно данным источника, время в пути составит более 40 часов.

«Поезд будет состоять всего из 9 вагонов (большего количества вагонов паромы вместить не смогут). В нем будет 3–4 плацкартных вагона, 4 вагона-купе и, возможно, спальный вагон. Цена на плацкарт составит 2798 рублей, купе — 5218 рублей. Предполагается, что из Москвы поезд будет отправляться вечером (в 19.50). Хотя это время могут пересмотреть — оно неудобно, потому что придется будить пассажиров, чтобы сделать пересадку на паром. В Симферополь поезд прибудет через день около 16.30. Это пока что предполагаемое время, до конца оно не утверждено», — отмечает источник.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

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