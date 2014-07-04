Кабмин продал на аукционе 27 министерских машин

Кабинет министров Украины продал на втором аукционе- продаже правительственных машин 27 из 65 автомобилей на общую сумму 2,28 млн грн без учета НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, в аукционе приняли участие 64 зарегистрированных участника.

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По итогам аукциона были реализованы три автомобиля марки Mercedes-Benz E-класса, два автомобиля Volkswagen Bora, девять авто Volkswagen Passat. Кроме того, в ходе торгов были проданы все представленные автомобили марки Skoda – 11 моделей Octavia, одна Mazda Е-220 и один микроавтобус Ford.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Кабинет министров Украины реализовал на первом аукционе-продаже автомобилей 8 из 73 правительственных машин за 1,65 млн грн. Заявки на участие в торгах подали 26 человек.