Террористы нанесли «Укрзализныце» ущерб в 1,2 млрд гривень

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в результате действий террористов на востоке страны получила ущерб в объеме 1,2 млрд грн из-за повреждения инфраструктуры, сообщила пресс-служба ведомства.

«В результате боевых действий на Востоке Украины в течение мая-июня 2014 года предприятиям путевого хозяйства нанесен материальный ущерб ориентировочно на 1,2 млрд грн из-за повреждения мостов и путей. За эти средства можно было бы осуществить реконструкцию с заменой новых элементов более 200 км пути», - говорится в сообщении.

В частности, в ведомстве отметили, что наибольший ущерб был нанесен вследствие подрывов железнодорожных мостов. Участки пути, которые были взорваны, достигали от 1,5 метра до более 50 метров.

Большинство поврежденных участков для движения были открыты уже через несколько часов.

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Также, по данным «Укрзализныци», в результате боевых действий произошло 43 случая незаконного вмешательства в деятельность предприятий хозяйства электроснабжения. Преимущественно были повреждены опоры линий контактной сети и сама контактная сеть, силовые трансформаторы. По данным ведомства, на обновление оборудования электроснабжения понадобятся десятки миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, с начала боевых действий на востоке Украины во время выполнения служебных обязанностей были травмированы шесть работников железнодорожного транспорта, один из них - смертельно.

За шесть месяцев 2014 года на железных дорогах Украины произошло 230 случаев незаконных вмешательств посторонних лиц в деятельность железных дорог. В результате было задержано движение 234 поездов.