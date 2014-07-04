Отстраненный глава «Украэроруха»: Бурбак расчищал место для нового главы ведомства

Временно отстраненный от должности главы государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») Юрий Чередниченко обвинил министра инфраструктуры Украины Максима Бурбака в реализации плана смены руководства предприятия.

«Я считаю это чисто формальным поводом, чтобы реализовать план смены руководства предприятия», - сказал Чередниченко в интервью УНИАН, отметив, что не оспаривал решение министра о своем увольнении.

По его словам, перед отстранением от должности министр Бурбак предложил Чередниченко добровольно покинуть пост главы «Украэроруха», но не смог аргументировать причину увольнения.

«Я попросил назвать хотя бы один аргумент, почему я должен это сделать, но он (министр – УНИАН) не смог этого сделать», - сказал Чередниченко.

По его мнению, атака на него была сделана с подачи Мининфраструктуры, руководство которого расчищало место для нового главы ведомства.

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Как сообщал УНИАН, 29 мая Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что отстранило от исполнения обязанностей председателя Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Чередниченко на время проверки хозяйственной деятельности предприятия.

Назначенный исполняющим обязанности гендиректора предприятия Сергей Здоровец не смог занять рабочее место из-за протестов работников «Украэроруха».

Позднее совет «Украэроруха» потребовал от президента Украины и Совета национальной безопасности Украины срочно подчинить «Украэрорух» тогдашнему первому вице-премьер-министру Виталию Яреме до стабилизации ситуации в стране.

Однако, уже 19 июня Мининфраструктуры объявило о назначении новым исполняющим обязанности руководителя «Украэроруха» Дмитрия Бабейчука.

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.