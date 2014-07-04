Южная железная дорога дала временное убежище 1016 беженцам из Донбасса

Южная железная дорога (ЮЖД) в течение месяца предоставила временное убежище 1016 беженцам из Донбасса, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«С 30 мая по 3 июля 2014 1016 человек из Донецкой и Луганской областей обратились за помощью к Южной железной дороге», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, для вынужденных переселенцев с Востока Украины Южная железная дорога организовала бесплатное размещение в комнатах матери и ребенка и в комнатах отдыха на всех вокзалах магистрали, а также в ведомственных гостиницах.

Наибольшее количество переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции принял вокзал Харьков-Пассажирский и отель ЮЖД «Экспресс» - 865 человек.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.