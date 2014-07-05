Украина закроет порты Крыма для международного судоходства

Об этом говорится в сообщении Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте со ссылкой на правительственное распоряжение №578 и приказ Министерства инфраструктуры № 255.

«Украина еще в середине мая уведомила Международную морскую организацию о решении закрыть порты», - подчеркивается в сообщении.

Как разъяснили в Госинспекции, принятое решение означает, что любое судно, заходящее в крымские порты, делает это «на свой страх и риск».

«При этом судовладельцы и капитаны судов, которые проигнорировали запрет, могут столкнуться с серьезными проблемами - штрафами, или даже тюремными заключениями. Подобные прецеденты на Черном море уже существуют», - отметили в Госинспекции.Читайте такжеНелегитимные власти Крыма планируют постепенно уничтожить порты Феодосии и Евпатории

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка заявил, что украинские аграрии не будут отгружать зерно нового урожая через порты аннексированного Российской Федерацией Крыма, перенаправив его в порты материковой Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в АР Крым прошел нелегитимный референдум о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, которому предшествовала почти трехнедельная оккупация Крыма российскими военными.

18 марта в Кремле было подписано соглашение о принятии АР Крым и Севастополя в состав России.