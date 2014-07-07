"Укрзализныця" возобновит движение до Славянска и Красного Лимана

Об этом заявил заместитель гендиректора "Укрзализныце" Виталий Жураковский, сообщает пресс-служба УЗ.

По словам Жураковского, 7 июля планируется запустить движение электропоездов между станциями Харьков - Букино - Красный Лиман и Славянск - Лозовая.

В настоящее время путейщики, электрики и связисты работают над восстановлением поврежденной контактной сети, путей и оборудование участков Донецкой железной дороги.

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Как известно, в начале мая было изменено движение пригородных и межрегиональных поездов по Донецкой и Южной железных дорогах. Тогда железная отменила до стабилизации ситуации курсирование 29 пригородных поездов на дороге и 4 - на Южной железной дороге. Кроме этого, было ограничено маршруты 9 пригородных поездов по дороге и 10 - по Южной железной дороге.

Кроме того был изменен маршрут следования 17 парам пассажирских поездов на перегонах Славянск - Шпичкине и Красный Лиман - Форпостная. До стабилизации ситуации они курсировали через участок Красноармейск - Павлоград - Лозовая.