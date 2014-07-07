Возобновлено движение электропоездов в Донецкую область

Южная железная дорога (ЮЖД) 7 июля полностью возобновила движение всех электропоездов формирования Южной железной дороги, курсирующих в направлении Донецкой области, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

В частности, восстановлено движение пригородных поездов № 6851/6854 Харьков-Пассажирский – Дубовое – Харьков-Пассажирский, № 6853/6856 Харьков-Пассажирский – Гавриловка – Харьков-Пассажирский, № 6855/6858 Харьков-Пассажирский – Близнюки – Харьков-Пассажирский, № 6445/6446 Харьков-Левада - Красный Лиман - Харьков-Левада.

Кроме того, ЮЖД возобновила движение ежедневных электропоездов № 6481/6484, № 6483/6486, № 6487/6482 сообщением Купянск Узловой - Святогорск - Купянск Узловой.

По данным пресс-службы, 8 июля будет возобновлено курсирование поездов № 6857/6852 Харьков-Пассажирский - Гусаровка - Харьков-Пассажирский.

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Как сообщал УНИАН, в начале мая было изменено движение пригородных и межрегиональных поездов по Донецкой и Южной железным дорогам. Тогда железная дорога отменила до стабилизации ситуации курсирование 29 пригородных поездов на Донецкой железной дороге и 4 – на Южной железной дороге. Кроме того, были ограничены маршруты 9 пригородных поездов по Донецкой железной дороге и 10 – по Южной железной дороге.

Кроме того, был изменен маршрут курсирования 17 пар пассажирских поездов на перегонах Славянск – Шпичкино и Красный Лиман – Форпостная. До стабилизации ситуации они курсировали через участок Красноармейск – Павлоград – Лозовая.