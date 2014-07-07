Часть дороги Львов-Тернополь закрыли на ремонт до октября

11:44, 07 июля 2014
Транспорт/Связь
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Речь идет о участке км 11+256 - км 17+550

Часть дороги Львов-Тернополь закрыли на ремонт до октября / Фото УНИАН

Движение на участке автомобильной дороги государственного значения Львов-Тернополь ограничено в связи с проведением ремонтных работ, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, речь идет о участке км 11+256 - км 17+550, где проезд легкового и грузового автотранспорта организован по одной полосе.

По данным пресс-службы, движение будет восстановлено ориентировочно 1 октября 2014 года.

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