Часть дороги Львов-Тернополь закрыли на ремонт до октября
11:44, 07 июля 2014Транспорт/Связь
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Речь идет о участке км 11+256 - км 17+550
Часть дороги Львов-Тернополь закрыли на ремонт до октября / Фото УНИАН
Движение на участке автомобильной дороги государственного значения Львов-Тернополь ограничено в связи с проведением ремонтных работ, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
В частности, речь идет о участке км 11+256 - км 17+550, где проезд легкового и грузового автотранспорта организован по одной полосе.
По данным пресс-службы, движение будет восстановлено ориентировочно 1 октября 2014 года.
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