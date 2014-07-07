Приднепровская железная дорога с начала года трудоустроила 39 инвалидов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-июне 2014 года трудоустроили 39 лиц с физическими недостатками, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

По данным пресс-службы, за последние три месяца ПЖД обеспечила работой 21 инвалида. Всего на предприятии работает 965 человек с особыми потребностями.

«Информацию о вакантных должностях для людей с ограниченными физическими возможностями магистраль предоставляет региональным центрам занятости, а также регулярно публикует через местную и ведомственную прессу», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.