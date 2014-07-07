На Донетчине и Луганщине необходимо восстановить более 900 км поврежденных дорог

Украине, после завершения АТО, необходимо будет восстановить 705 км повреждённых вследствие боевых действий автодорог в Луганской и 228 км в Донецкой областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга сообщил министр инфраструктуры Максим Бурбак.

«Нам нужно будет восстановить ориентировочно 705 км дорог в Луганской области и 228 км в Донецкой области. Все эти данные предварительные, нужно сейчас проверять», - сказал он.

Министр отметил, что вследствие боевых действий в Луганской и Донецкой областях, разрушено по 3 моста, а также повреждены по 2 искусственных придорожных сооружения. Кроме того на текущий момент проводится проверка некоторых объектов железнодорожной инфраструктуры на предмет минирования.

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«Когда все будет проверено, для того чтобы наши пассажиры были в безопасности, мы будем запускать железнодорожное сообщение в полном объеме», - сказал Бурбак.

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Вместе с тем, министр рассказал о создании координационного центра, куда были направлены работники Укртрансинспекции и «Укрзализныци» для сотрудничества с заинтересованными местными властями по вопросу эвакуации местного населения. Также работниками данных ведомств создана комиссия по оценке убытков.