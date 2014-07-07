Японская Toyota стала лидером по продажам авто в Украине, «ЗАЗ» на втором месте

Японская Toyota в июне 2014 года снизила продажи в Украине на 39,9% по сравнению с июнем 2013 года, до 645 автомобилей (10,4% от общих продаж), став лидером по количеству проданных легковых автомобилей в Украине в прошлом месяце, сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

Продажи легковых автомобилей производства Запорожского автомобилестроительного завода («ЗАЗ») в июне т.г. упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65%, до 533 автомобилей, что составляет 8,6% от общих продаж за июнь, говорится в статистической информации, представленной «Укравтопромом».

По данным ассоциации, третье место, с долей рынка в июне 8,4%, заняла китайская Geele, реализовавшая 525 авто, что на 23,7% меньше, чем в июне 2013 года.

Единственной маркой автомобиля, продажи которой в июне выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стал британский Land Rover, которому удалось увеличить продажи в Украине на 14%, до 138 автомобилей.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в июне выросли по сравнению с маем на 9%, а по сравнению с апрелем – снизились на 20% - до 6 221 единиц.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне текущего года упали на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 57,688 штук.

Продажи новых автомобилей по итогам 2013 года заняли две трети от общего объема первичного авторынка и составили 232,894 тыс. единиц. Из них легковых автомобилей было продано 213,322 тыс. штук, коммерческих – 16,393 тыс., автобусов – 3,179 тыс.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.