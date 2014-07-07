«Укрзализныця» восстановит больницу и станцию в Красном Лимане

Строительные подразделения «Укрзализныци» восстановят больницу и станцию в Красном Лимане (Донецкая обл.), поврежденные в ходе боев с террористами ДНР, за счет компании.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«По предварительным подсчетам, на восстановление поврежденных зданий и сооружений станции нужно 202 тыс. грн. Стоимость работ по восстановлению узловой больницы в десять раз выше и составляет около 2 млн грн», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, станцию восстановят за средства Донецкой железной дороги, а ремонт больницы будет происходить за счет «Укрзализныци».

Больше всего пострадали и нуждаются в немедленном ремонте здание поликлиники, терапевтический и хирургический корпуса больницы, прачечная, аптека, пищевой блок и другие хозяйственные постройки.

По информации ДЖД, на станции Красный Лиман безотлагательно требуют ремонта платформа, здание вокзала, багажное отделение, мастерские, компрессорные, контрольно-измерительный пункт и прочее.

На обоих объектах уже начаты подготовительные работы, отмечается в сообщении. Во время выполнения работ планируется использовать конструкции и строительные материалы производства железнодорожных предприятий.

Как сообщал УНИАН, в начале мая в связи с военными действиями и повреждениями на железнодорожных путях, было изменено движение пригородных и межрегиональных поездов по Донецкой и Южной железным дорогам. Тогда железная дорога отменила до стабилизации ситуации курсирование 29 пригородных поездов. Кроме того, был изменен маршрут курсирования 17 пар пассажирских поездов.

7 июля «Укрзализныця» заявила о намерении запустить прерванное ранее движение поездов к станциям Славянск и Красный Лиман Донецкой железной дороги в связи с освобождением Славянска украинскими войсками.