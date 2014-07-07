Восстановление ж/д объектов электроснабжения на востоке Украины обойдется в 180 млн грн

Для восстановления 43 объектов электроснабжения Донецкой, Южной и Приднепровской железных дорог, поврежденных из-за несанкционированного вмешательства в работу железнодорожного транспорта, необходимо 180 млн гривен, 151 млн гривен из которых - на материалы, сообщила УНИАН пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

"Это треть от годового объема средств, которые обычно направляются в отрасль на содержание в безаварийном состоянии существующих устройств электроснабжения, их ремонт и замену", - говорится в сообщении.

В восстановлении нуждаются тяговые подстанции, опоры, кабели и другое оборудование электроснабжения. Для восстановления разрушенных объектов инфраструктуры нужен доступ для их изучения и разработки проектов, сказано в сообщении.

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По данным пресс-службы, на железнодорожной станции Славянск уже начались работы по восстановлению контактной сети, полностью поврежденной в ходе боевых действий. Энергетикам Донецкой железной дороги помогают бригады с других железных дорог, в частности, задействован монтажный поезд Юго-Западной магистрали.

Аварийным бригадам придется восстанавливать также оборудование электроснабжения на участках Славянск-Шпичкино, Славянск-Машчермет, Машчермет-Красный Лиман, Красный Лиман - Северск, сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, после завершения АТО, на востоке Украины необходимо будет восстановить 705 км повреждённых вследствие боевых действий автодорог в Луганской и 228 км в Донецкой областях, по три разрушенных моста и по два объекта автодорожной инфраструктуры в обеих областях.

В результате освободительной операции 5 июля город Славянск был освобожден от террористов. Над Славянском был поднят государственный флаг Украины, силовики начали восстановление жизнедеятельности города. По словам вице-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, восстановление жизнеобеспечения Славянска займет порядка 5-6 дней при правильной организации работы.

После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.