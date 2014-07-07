Для вывоза людей из зоны АТО назначили дополнительный поезд Луганск-Киев

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") назначила дополнительный поезд №564/563 сообщением Луганск-Киев-Луганск для перевозки населения из зоны боевых действий на востоке Украины, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

«В сообщении Луганск-Киев-Луганск назначен дополнительный поезд № 564/563 - это почти 500 мест, около 30% из которых было реализовано пассажирам за первый час после открытия продажи билетов», - сказано в сообщении.

Как сообщила пресс-служба ведомства, поезд будет отправляться из Луганска и Киева в 17:30. Из Луганска он будет курсировать 7 и 9 июля, а из столицы - 8 и 10 июля.

Кроме того, «Укрзализныця» включила по 2 дополнительных вагона в составы № 111 Харьков - Львов - ежедневно с 7 по 11 июля и № 126/125 Киев - Луганск - ежедневно с 8 по 12 июля.

В сообщении сказано, что перевозки пассажиров в беспересадочных вагонах будут осуществляться в сообщении Сватово - Киев - Харьков.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" 2 июля поездом № 84/83 Мариуполь - Киев вывезла из Донецка более 100 человек, среди которых люди с особыми потребностями, пенсионеры и ветераны.

Ранее в начале июня «Укрзализныця» сформировала специальный дополнительный поезд, который вывез из Луганска почти 500 детей-сирот.