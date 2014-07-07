Из-за подрыва ж/д моста на Донетчине закрыли автодорогу госзначения

Движение на участке автомобильной дороги государственного значения Славянск-Донецк-Мариуполь около села Новобахмутовка (Ясиноватский район, Донецкая область) с 14:00 7 июля закрыто для всех видов транспорта из-за разрушенного после взрыва железнодорожного моста, который был расположен над автодорогой.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В сообщении сказано, что объезд поврежденного участка дороги организован через села Новобахмутовка и Романовка.

Кроме того, после изучения некоторых автомобильных дорог был обнаружен разрушенный мост на дороге Киев-Харьков-Должанский, через реку Казенный Торец.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовали военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о выходе Автономной Республики Крым из состава Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля пророссийские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Через границу из РФ поставляется военная техника, вооружение и пропускаются боевики.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.