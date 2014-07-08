Китайцы построят второй Панамский канал
09:31, 08 июля 2014Транспорт/Связь
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Водная артерия составит конкуренцию Панамскому каналу. Ее длина составит 278 км.
Главный инвестор проекта – китайская корпорация HKND Group / ru.wikipedia.org
Комиссия, планирующая новый канал между Тихим и Атлантическим океанами через Никарагуа, одобрила его окончательный вариант, сообщает Русская служба Би-би-си.
Длина водной артерии, которая составит конкуренцию Панамскому каналу, - 278 км, более трети которых придется на озеро Никарагуа.
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Проект стоимостью 40 млрд долларов все еще должен пройти несколько исследований, в том числе будут оценены возможные экологические последствия для озера – важного источника пресной воды.
Тем не менее представители комиссии рассчитывают, что строительство начнется в этом году.
Главный инвестор проекта – китайская корпорация HKND Group.
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