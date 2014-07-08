Боевики продолжают взрывать железнодорожные мосты на Донбассе

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщает об очередном подрыве неизвестными лицами 7 июля 2014 года двух железнодорожных мостов и путей на трех участках Донецкой железной дороги, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, неизвестные лица 7 июля взорвали два железнодорожных моста на перегонах Огородный – Кондрашевская-Новая (Луганская обл.) и Новобахмутовка - Очеретино. В частности, в 6:00 на перегоне Огородный - Кондрашевская-Новая в результате взрыва поврежден железнодорожный мост через реку Теплая.

"По предварительным подсчетам, на восстановительные работы потребуется не менее месяца из-за значительных повреждений конструкций. Движение поездов через реку закрыто»,- отметили в пресс-службе.

Кроме того, в 12:20 взорван железобетонный мост длиной 60,6 м на перегоне Новобахмутовка - Очеретино. Как подчеркивают в пресс-службе, движение грузовых поездов, курсировавших по этому участку, осуществляется в обход через станцию Ясиноватая.

Кроме того, 7 июля в 22:10 неизвестные лица взорвали четную и нечетную колеи на 44 км перегона Скотоватая - Ясиноватая Донецкой магистрали.

«В результате трех подрывов - через каждые 12 метров, - упали шесть опор контактной сети. Из них две опоры лежат на нечетной колее, четыре - наклонены в негабарит по четной. Колея закрыта для движения», - отмечается в сообщении.

По данным "Укрзализныци", всего в результате несанкционированных вмешательств в работу Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорог повреждено 99 объектов инфраструктуры, в том числе 56 — по путевому хозяйству и 43 — по хозяйству электроснабжения. Ориентировочная сумма ущерба составляет около 230 млн грн.

Как напомнили в пресс-службе, 24 июня на 959 км перегона Огородный - Кондрашевская-Новая неизвестные лица взорвали колею.

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Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» возобновила движение поездов на семи перегонах Донецкой железной дороги, пострадавших в результате взрывов.

Начиная со второй половины мая текущего года, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

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По данным Министерства инфраструктуры Украины для восстановления 7 взорванных террористами железнодорожных мостов на востоке Украины требуется около 50 млн грн, 15 млн грн из которых необходимы для приобретения материалов и конструкций.

5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. В настоящее время освобождены еще ряд городов на востоке Украины, боевики перебазировались в Донецк и Луганск. Ряд населенных пунктов остаются под контролем террористов.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.