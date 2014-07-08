Террористы повредили дороги Донецкой области на более полумиллиарда гривень

Предварительная сумма убытков, причиненных дорожному хозяйству Донецкой области в освобожденной от террористов зоне, превышает 0,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Изюме Харьковской области сказал министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак.

«Предварительная информация от руководителя донецкого облавтодора, это то, что успели на сегодняшний день проинвентаризовать, сумма причиненных убытков составляет более 0,5 млрд грн, но мы видим, что каждый день сумма будет увеличиваться, потому что и подрывают, и повреждают нашу инфраструктуру», - сказал Бурбак, добавив, что дорожное полотно повреждено как в результате взрывов снарядов, так и в результате движения тяжелой гусеничной техники.

По его данным, сегодня будут проинспектированы все объекты инфраструктуры, которые находятся в освобожденной от террористов зоне Донецкой области.

Министр заверил, что дорожники начнут восстановительные работы сразу после того, как будет обеспечена безопасность рабочих.

«Мы готовы начинать восстановительные работы, но после того, как мы сможем обеспечить безопасность наших работников. Сейчас мы сотрудничаем с Нацгвардией, со специальной службой транспорта в вопросе разминирования дорог, мостовых переходов, железнодорожных путей. После этого наши работники сразу начнут выполнять свои прямые обязанности», - подчеркнул Бурбак.

Министр также добавил, что вчера, 7 июля, в освобожденной от террористов зоне были запущены электропоезда, а в Славянске начали работу 10 почтовых отделений. «Мы ожидаем восстановление электропитания, для того, чтобы в полном объеме предоставлять услуги нашим гражданам», - заметил он.

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Как сообщал УНИАН, в середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.