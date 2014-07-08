Железнодорожники собрали более 30 тыс. гривень для беженцев из Крыма и Донбасса

Работники Приднепровской железной дороги (ПЖД) собрали средства в размере 30,9 тыс. грн для поддержки беженцев из аннексированного Крыма и востока Украины, где в настоящее время продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, в период с 20 июня по 7 июля 2014 года сотрудники управления ПЖД собрали для беженцев 30,9 тыс. грн. В частности, из них в настоящее время на сумму 29 тыс. грн приобретены продукты, детское питание, постельное белье, хозяйственные товары и бытовая техника.

«Среди приднепровских железнодорожников продолжается добровольный сбор средств для помощи лицам, временно переселенным из Крыма, Луганской и Донецкой областей»,- отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, акцию проводит благотворительный фонд «Помощь Днепра» при активной поддержке объединенного профсоюза служб управления Приднепровской магистрали.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. В настоящее время освобождены еще ряд городов на востоке Украины, боевики перебазировались в Донецк и Луганск. Ряд населенных пунктов остается под контролем террористов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.