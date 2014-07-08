Госавиаслужба ограничила полеты гражданской авиации над зоной АТО
15:22, 08 июля 2014Транспорт/Связь
2обновлено
Государственная авиационная служба расширила территорию воздушного пространства, на котором запретила гражданским самолетам полеты ниже 7,9 тыс. м от поверхности земли над зоной АТО.
Украина закрыла авиапространство над зоной проведения АТО /фото УНИАН
Как пояснил глава Госавиаслужбы Денис Антонюк, "самолеты, которые летят транзитом выше 290 эшелона – там, где в основном летят Boeing и Airbus (выше 8850 м), лететь можно, но зону ограничений расширили территориально".
Читайте такжеГосавиаслужба запретила летать в Донецк на неопределенное время
Как заявили в ведомстве, авиасообщение в зоне АТО будет возобновлено после полной стабилизации ситуации в регионе, передает радио "Свобода".
Ранее Госавиаслужба отозвала сертификаты трех аэропортов на востоке страны до стабилизации ситуации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter