Госавиаслужба ограничила полеты гражданской авиации над зоной АТО

Как пояснил глава Госавиаслужбы Денис Антонюк, "самолеты, которые летят транзитом выше 290 эшелона – там, где в основном летят Boeing и Airbus (выше 8850 м), лететь можно, но зону ограничений расширили территориально".

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Как заявили в ведомстве, авиасообщение в зоне АТО будет возобновлено после полной стабилизации ситуации в регионе, передает радио "Свобода".

Ранее Госавиаслужба отозвала сертификаты трех аэропортов на востоке страны до стабилизации ситуации.