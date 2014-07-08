«Укрзализныця» возобновляет движение электропоездов из Харькова в Славянск

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») возобновляет движение электропоездов в направлении из Харькова в Славянск, которое было прервано из-за боевых действий на востоке Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци" со ссылкой на заместителя генерального директора ведомства Виталия Журакивского.

«По состоянию на 8 июля вся колея от Харькова до Славянска готова для движения электропоездов. Ранее было возобновлено движение к Красному Лиману - поезда к этой станции пошли из Купянска и Харькова», - сказано в сообщении.

В настоящее время украинские военные обследуют и разминируют пути, мосты и путепроводы, чтобы железнодорожники могли проводить на данных участках ремонтные работы.

"Теперь перед нами стоит задача пустить скоростные поезда из Киева в Донецк по маршруту Лозовая-Славянск-Шпичкино-Краматорск-Донецк, но для этого надо разминировать участок Славянск-Шпичкино. В связи со сложной ситуацией мосты и путепроводы Донецкой и Приднепровской железных дорог охраняются военными, работниками Государственной специальной службы транспорта", - цитирует пресс-служба Журакивского.

В настоящее время железнодорожники восстанавливают инфраструктуру, поврежденную вследствие боевых действий, в частности, работы ведутся на станциях Славянск, Красный Лиман и прилегающих участках пути.

Как сообщал УНИАН, в результате несанкционированных вмешательств на Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорогах повреждено 99 объектов инфраструктуры, в том числе 56 - по путевому хозяйству и 43 - по хозяйству энергоснабжения. Ориентировочная сумма ущерба составила около 230 млн грн.

Ранее «Укрзализныця» возобновила движение поездов на семи перегонах Донецкой железной дороги, пострадавших в результате взрывов.

Начиная со второй половины мая текущего года, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. В настоящее время освобождены еще ряд городов на востоке Украины, боевики перебазировались в Донецк и Луганск. Ряд населенных пунктов остаются под контролем террористов.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов.