Переселенцев из Сватово будут перевозить в Киев и Харьков бесплатно

Южная железная дорога (ЮЖД) с 7 июля 2014 года начала выполнять бесплатные перевозки пассажиров по маршруту Харьков-Сватово-Киев, что дает возможность гражданам выехать с территории проведения антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«Из города Сватово в Киев и Харьков вынужденные переселенцы отправляются бесплатно. В направлении Сватово на поезд № 525/526 Харьков-Сватово предварительная продажа билетов открыта для всех желающих», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, поезд отправляется из Харькова в 9:55 и прибывает в Сватово (Луганская область) в 13:31. В обратном направлении поезд отправляется в 14:01 и прибывает в Харьков в 17:47. На станции Харьков-Пассажирский вагоны поезда №525/526 Харьков-Сватово прикрепляются к поезду №111/112 Харьков-Львов, который отправляется в 18:40 и прибывает в столицу в 03:48.

В обратном направлении из столицы вагоны поезда №525/526 Харьков-Сватово прикрепляются к поезду №126/125 Киев-Луганск, который отправляется из Киева в 14:24 и прибывает в Харьков в 00:13.

Как отметили в пресс-службе, поезд подготовлен ЮЖД по поручению "Укрзализныци". Из Сватово в Киев поезд будет курсировать ежедневно для осуществления бесплатной перевозки граждан, проживающих в зоне проведения АТО.

Также сообщается, что поезд сформирован из вагонов, прошедших капитальные виды ремонта, экипирован постельными принадлежностями, минеральной водой, чайной и кондитерской продукцией, которая предоставляется пассажирам бесплатно.

«Первый рейс поезда сопровождали представители пассажирской службы Южной магистрали, местной власти Луганской области, а также сотрудники управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, которые предоставляли гражданам, находящимся в местах проведения АТО, психологическую и гуманитарную помощь», - подчеркнули в пресс-службе.

Читайте такжеЗаработал правительственный сайт для переселенцев

Как сообщал УНИАН, 7 июля ЮЖД полностью возобновила движение всех электропоездов своего формирования, курсирующих в направлении Донецкой области.

Южная железная дорога с 30 мая по 3 июля 2014 года предоставила временное убежище 1016 вынужденным переселенцам из Донбасса.

Читайте также«Укрзализныця» возобновляет движение электропоездов из Харькова в Славянск

После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции украинских силовиков против террористических и бандитских группировок сепаратистов.

5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. В настоящее время освобождены еще ряд городов на востоке Украины, боевики перебазировались в Донецк и Луганск. Ряд населенных пунктов остаются под контролем террористов.